قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد 7 طواقم تحكيم أجنبية كحد أقصى لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020- 2021 سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.
وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميم رسمي للأندية بأن طلب الطاقم الأجنبي يستوجب إرسال الطلب قبل 16 يوماً على الأقل من المباراة، مع تحمل الأندية تكاليف الطاقم الأجنبي واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية المبلغة للأندية، باستثناء الجولة الأولى يتم رفع الطلب قبل (14) يوماً من المباراة نظراً لقرب بداية انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكانت لجنة الحكام أقامت خلال الفترة الماضية 12 ورشة عمل ودورة تطويرية وتثقيفية للحكام منها 5 دورات لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) حيث تم اعتماد 44 حكماً وحكماً مساعداً للتقنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد القدم يعتمد 7 طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.