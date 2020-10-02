مقتل 4 أشخاص بهجوم انتحارى فى الصومال

وأدى الهجوم إلى مقتل مسؤول أمنى كبير واثنين من حراسه، إضافة إلى مدنى، بحسب ضابط الشرطة على حسن، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال حسن، إن "انتحارية كانت ترتدى سترة ناسفة فجرت نفسها"، مضيفا أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا فى الهجوم.

وأعلنت "حركة الشباب" المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم عبر "إذاعة الأندلس" التابعة لها.

وتتزايد التفجيرات الانتحارية التى تنفذها النساء فى الصومال، وفى العام الماضى قتلت انتحارية عمدة مقديشيو فى مكتبه.