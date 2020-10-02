أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد، طبقاً لشبكة “سي ان ان”.

وكان “ترامب” قال إنه وزوجته ميلانيا يخضعان للحجر الصحي بعد إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

ومن غير الواضح كم من الوقت سيستمر ترامب في الحجر الصحي، مع العلم أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوصي بأن أي شخص كان على اتصال وثيق مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس الخضوع للحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوما. اظهر المزيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأمريكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.