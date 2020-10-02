التحالف العربى يعترض صاروخا بالستيا فوق سماء المخاء غرب اليمن





اعترضت الدفاعات الأرضية للتحالف العربى بقيادة السعودية ، صباح اليوم الجمعة، صاروخًا بالستيًا فوق سماء مديرية المخاء بالساحل الغربى لليمن، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

وكان المتحدث باسم التحالف العربى العقيد تركى المالكى، طالب ميليشيات الحوثى فى وقت سابق، بعدم تقويض جهود المبعوث الأممى باليمن مارتن جريفيث، لافتًا إلى أن التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية ينظر بإيجابية لاتفاقية تبادل الأسرى فى اليمن.

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