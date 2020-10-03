أكد مقرر لجنة الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية من دولة جنوب السودان، ضيو مطوك، أنه سيكون هناك حضور دولى وإقليمى رفيع فى التوقيع النهائى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية، و"الجبهة الثورية" (التى تضم قوى سياسية وحركات مسلحة)، غدا السبت فى جوبا.





وذكر مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، فى بيان مساء اليوم الجمعة، أن اجتماعا عقد فى جوبا، ضم أعضاء الوفد الحكومى لمفاوضات السلام برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، وقادة "الجبهة الثورية السودانية"، وأعضاء من لجنة الوساطة الجنوبية برئاسة الدكتور ضيو مطوك، تم خلاله استعراض إجازة التفاصيل الأخيرة لبرنامج الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام الشامل غدا. وأوضح مطوك أنه سيقام احتفال رسمى وشعبى بساحة الحرية، مشيرا إلى أن البرنامج المصاحب للاحتفال سيقام مساء بساحة "الشهيد الدكتور جون جرنج"، ويحتوى على ليلة غنائية وشعرية يشارك فيها العديد من الشعراء والفنانين من السودان وجنوب السودان، لعرض ثقافات البلدين المتنوعة. ودعا وسائل الإعلام إلى القيام بدورها المطلوب فى توطيد دعائم السلام الشامل والمستدام فى السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلام السودانية : حضور دولى وإقليمى رفيع فى توقيع الاتفاق غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.