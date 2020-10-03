الاتحاد الاسيوي والهلال!

لايلام اي مشجع وعاشق لناديه بالدفاع عنه والمطالبة بحقوقه بل واجب عليه وحق من حقوقه.

ان تدافع عن حقك وتطالب به أمر مشروع ومتاح ولا خلاف وأن تسكت عنه فهي انهزامية وعدم احساس بالمسؤولية!

عندما قال اغلب الهلاليين عن ظلم الاسيوي لهم ليست تهمة ولكنها واقع مرير و واضح للعيان كالشمس في رابعة النهار استبعاد الهلال بهذه الطريقة لايمكن لمحايد أن يراه أمراً عادياً عادلاً فما بالك بمحبيه وعاشقيه ومنسوبيه كثير ممن أيدوا الاسيوي بقراره

من مختلف مشجعي الاندية الأخرى لا لوم عليهم كونه فتح الطريق لأنديتهم للتنافس ومحاولة الوصول لجزء مما وصل إليه البطل المستبعد وأتاح لهم الفرصة لتحقيق بطولة سهلة جداً كونها مجمّعة ومباريات الدور الاقصائي مباراة واحدة خروج مغلوب!

لسيت كسابقاتها إطلاقاً ذهاب وإياب وتعطي الجميع تكافؤ فرص !

والحكم باجحاف الاسيوي وظلمه لزعيم القارة لعدة اسباب أولها وأهمها أن التصفيات أقيمت بظروف استثنائية

– مجمّعة

– فرصة تسجيل للأندية

– مباراة واحدة للأدوار المتقدمة!

– تغيير بعض الاجراءات وهي كثيرة

– ومنها التبديلات الخمس!

– فرض عدد محدد ١٣ لاعب !

– فصل توقيت الشرق عن الغرب!

– تأجيل آخر وموعد جديد لتصفيات الشرق !

– فرض اختبار لياقي بعد كرونا !

– كل ذلك استثناء وطلب الهلال

– تأجيل مباراة ليومين أو ثلاثة

– يقابل بالرفض !

– الهلال لم يطلب مستحيل ولم يرفض شروط تسير على الجميع وليس من اختار المرض بل هو مصيبة حلت بالفريق والحمدلله من قبل ومن بعد وليست من عادات المسلمين الشماته أو استغلال مثل ذلك للتشفي والفرح! من انتقد مطالبات الهلاليين المشروعة لدية عقدة ويريد تصفية حسابات من الزعيم القاري أغلب المحللين العقلاء والمتفهّمين والمحايدين يتعاطفون مع الهلال لمعرفتهم التامة بتفاصيل ودهاليز الامور .

– اعلام الهلال في الغالب له استقلاليته وليس ولا يقارن ببعض اعلام الاندية الاخرى ممن يسيرون بنظام القطيع وتملى عليهم تفاصيل وخطة طريق باختصار ( معهم معهم عليهم عليهم) تجد اعلامي له رأي وآخر يخالفه بنقاط كثيرة ولكنهم يتفقون على خدمة الكيان والوقوف معه والدفاع عنه .

– نقاط متفرقة :

– التعميم لغة الحمقى والجاهلين !

– كسب التعاطف بطريقة الاقصاء لفريق محدد وضم الجميع تحت عباءة الوصاية من كتّاب مجهولين اهانة للاعلام وتقزيم لجميع الأطراف!

– الحديث عن أمور ادارية شأن هلالي خاص فيما لو كان هناك أخطاء ادارية خلال احداث البطولة .

– الانسان مادام يعمل ليس معصوم عن الخطأ والنقد طريق الاصلاح وهناك فرق بين النقد الهادف والاصطياد في الماء العكر !

– التناقض سمة العاجزين والفاشلين حين تحقيق البطولة تكون بدعم ( سكوباري) وبعد ظلم الزعيم القاري تكون القارة العادلة المحنّكة !

– ليس هناك أسوأ من تقييم الناجحين المميزين من أشخاص فاشلين !

– الحياد له بصمة وأثر والتعصّب المقيت داء يفضح صاحبه .

– قفلة تدل دربها/ عندما تعملق الزعيم العالمي وكاد ينهي الدوري قبل نهاية الدور الأول تم نحره بقرارات كثيرة لاتخفى على الجميع كان اعلام زمّيرة يناكف وينعت الدوري ( دوري الفار ) كناية عن دعم الفار للهلال وعندما تبدلت الامور وتغيّر مسار. الدوري أصبح دوري نزيه وعادل ( وطرق ) اللهم لك الحمد على نعيم فضلك عوض الله الهلال بدوري استثنائي ودوري أبطال آسيا في موسم استثنائي غير كل المواسم /سلام

كتبه: بدر الناصر