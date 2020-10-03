إصابة 15 فلسطينيا فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة

واندلعت المواجهات إثر محاولة القوات الإسرائيلية قمع مسيرة لإحياء ذكرى انتفاضة الأقصى الثانية.

وقال مراد شتيوى الناطق الإعلامى فى إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم، إن "نحو ألف شخص شاركوا فى المظاهرة اليوم بينهم قيادات من فصائل منظمة التحرير".

وأضاف: "اندلعت مواجهات عنيفة فى القرية عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية السلمية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدنى وقنابل الصوت والغاز".

وذكر منسق الهلال الأحمر الميدانى فى كفر قدوم، عاصم عقلا، أنه "أصيب 15 فلسطينيا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط إصابات مباشرة عندما أطلق الجيش الإسرائيلى النار على المتظاهرين".

وتابع: "نقلنا 4 منهم إلى مستشفى درويش نزال الحكومى فى قلقيلية، كما عالجنا ميدانيا عشرات من حالات الاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع".