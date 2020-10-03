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الملك سلمان وولى عهده يبعثان برقيتين لترامب بعد إصابته بكورونا

أخبار عربية أحمد عاشور 2020-10-03 01:45 تبليغ
الملك سلمان وولى عهده يبعثان برقيتين لترامب بعد إصابته بكورونا
الملك سلمان وولى عهده يبعثان برقيتين لترامب بعد إصابته بكورونا
أعلنت الرياض أن العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده، الأمير ، بعثا برقيتين منفصلتين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس .

وقال الملك سلمان فى برقيته، حسبما نقلته وكالة "واس" الرسمية: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أى مكروه".

كما بعث الأمير محمد برقية مماثلة لترامب، قال فيها: "بلغنى نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيا الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".

وأعلن ترامب، فى وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعانى من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك فى تطور يأتى قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التى ستجرى يوم 3 نوفمبر.

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