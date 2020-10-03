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النيابة : السجن 3 أشهر عقوبة الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة

أخبار عربية صحيفة الخليج الالكترونية تبليغ
النيابة : السجن 3 أشهر عقوبة الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة
النيابة : السجن 3 أشهر عقوبة الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة

جددت النيابة العامة التذكير بأن عقوبة من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله، يعاقب بالسجن مدة 3 أشهر.

وأوضحت أن الحماية الجزائية تمتد لصالح المحكوم لهم بأحكام صادرة في هذا الشأن؛ وذلك تعزيزاً للحقوق الأسرية، ورعاية للضمانات المكفولة للطفل ومن في حكمه.

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