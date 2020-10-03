الحصيني: اليوم بداية الصرفة

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن ‏اليوم (السبت)، أول أيام “طالع الصرفة”، وهو ‏آخر نجوم سهيل، وأيامه 13 يومًا، ويتوقع أن تنخفض الحرارة الأسبوع المقبل من ‏ 3 إلى 4 درجات مئوية.‏

وقال الحصيني إن الجو في أيام “الصرفة” يميل إلى الاعتدال في أطراف ‏النهار تدريجياً مع بقاء الجو حاراً نسبياً في الظهيرة وتزداد ‏برودة الليل، لافتاً إلى أنه يأتي بعده مباشرة أجمل ‏وأفضل وقت للمطر وهو “الوسم” الذي يوافق دخوله يوم 29 صفر.

وأشار إلى أن الحالة الممطرة ما زالت متفاوتة الشدة من خفيفة ‏لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان.