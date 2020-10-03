أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. والوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك. وفيما يلي مسمى الوظائف المطلوبة: مدير تنسيق التصميم: درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة المعمارية، الهندسة، ويفضل درجة الماجستير. مدير الأمن الداخلي: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة. مدير أول قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي مجال ذي الصلة. رئيس الشؤون الفنية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو مجال هندسي ذي الصلة. والتقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل هنــــــــا اظهر المزيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “نيوم” تطرح وظائف شاغرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.