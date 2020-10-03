إحباط عملية استهداف كبيرة لزوار الأربعينية بواسطة انتحاريين في بغداد

أحبط جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مخططا إرهابيا لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين شمالي بغداد كان يستعد له انتحاريان.
ونقل موقع "روداو" عن جهاز مكافحة الإرهاب تأكيده في بيان أمس الجمعة أن:
أن جهاز مُكافحة الإرهاب من خلال المُتابعة المُستمرة نفذ عملية نوعية شمالي العاصمة بغداد.
وأضاف أنه أحبط مُخططاً إرهابياً لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين، بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين، وأشار إلى ألى أن عملية القبض عليهما جاءت وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وجُهد كبير من جهاز مكافحة الإرهاب.
ويشهد العراق موسم زيارة الأربعين، والتي تعد من ضمن أضخم التجمعات البشرية المنتظمة في العالم كل سنة، إذ يتوافد ملايين الزائرين مشيا على الأقدام إلى كربلاء، مايرفع المخاطر من استهداف هذه التجمعات الكبيرة بهجمات إرهابية.
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