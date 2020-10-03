أخبار عاجلة
حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 15-10-2020 -
الارصاد.. طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 31 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما -
نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كسر ماسورة مياه فى شارع الميرغنى -
إيلى ليلى الأمريكية توقف تطوير علاج كورونا بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة -
مقتل 11 من ميليشيات الحوثى بمحافظة تعز اليمنية -
بالفيديو.. روح فان باستن تظهر في الدوري الأمريكي -
تويتر يجمّد حسابات مزيفة لمناصرين سود لترامب -
الداخلية الكويتية تكشف أسباب الاشتباك بالسجن المركزي -
هذا ما لم تخبرك به أبل عن آيفون 12 الجديد -

الإطاحة بـ 5 مقيمين سرقوا مستودعاً بجدة

أخبار عربية صحيفة الخليج الالكترونية تبليغ
الإطاحة بـ 5 مقيمين سرقوا مستودعاً بجدة
الإطاحة بـ 5 مقيمين سرقوا مستودعاً بجدة
الشرطة

صرَّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأن الجهات الأمنية المختصّة بشرطة محافظة جدة تمكّنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية اليمنية تورّطوا في سرقة محتويات أحد المستودعات في المحافظة بعد الاعتداء على حارسه وتقييده، حيث بلغت قيمة المسروقات 200 ألف ريال.

وقال “الغامدي”: تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اظهر المزيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإطاحة بـ 5 مقيمين سرقوا مستودعاً بجدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 