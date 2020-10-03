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الشورى يناقش أداء «هيئة عقارات الدولة» و«مركز تنمية الإيرادات»

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الشورى يناقش أداء «هيئة عقارات الدولة» و«مركز تنمية الإيرادات»
الشورى يناقش أداء «هيئة عقارات الدولة» و«مركز تنمية الإيرادات»

استضافت اللجنة المالية بمجلس الشورى خلال اجتماعٍ لها عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ممثلي الهيئة حول عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بأدائها خلال عام التقرير، وأهم الإنجازات التي حققتها خلال العام المالي المنصرم، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها خلاله.

كما عقدت اللجنة في وقتٍ سابق اجتماعًا عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي، وبحضور الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية فيصل بن محمد الشريف، وعدد من المسؤولين في المركز.

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية خلال العام المالي 1440 / 1441هـ.

وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات الواردة في تقرير المركز حول أدائه خلال العام المالي الماضي، وأبرز العوائق التي تواجهه.

وتأتي اجتماعات اللجنة تمهيدًا لتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيال التقارير السنوية التي تضمنتها اجتماعات اللجنة، لطرحها تحت قبة المجلس في فترة مقبلة.

يذكر أن اللجنة المالية هي إحدى اللجان المتخصصة في المجلس التي تناقش التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها، تجسيدًا للدور الرقابي الذي يقوم به المجلس على الأجهزة الحكومية لتحسين جودة الخدمات والوقوف على جميع المشكلات التي تواجهها في أدائها لعملها.

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