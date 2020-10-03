حميد الحريص مشرف تمريض ومنسق لتطوير مهارات التمريض بمستشفى الزلفي العام

صدر قرار مستشفى الزلفي العام بتكليف “حميد الحريص” مشرف تمريض ومنسق لتطوير مهارات التمريض.
“الحريص” من الكفاءات الصحية بوزارة الصحة (مستشفى الزلفي العام) ، المسلحة بالعلم والعمل الدؤوب .حاصل على عدة برامج صحية وإسعافية، ودورات مكثفة للأنعاش القلبي الرئوي.
يضرب “الحريص” أروع الامثلة بالمواقف الانسانية والوطنية ؛ “التطوع” في تقديم الإرشادات الصحية والخدمات الأسعافية في اي مكان طارئ، سيما الحوادث المرورية بالطرقات، واي حاله طارئه بالاماكن العامة .
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