فرقاء السودان يوقعون اتفاق سلام نهائى فى جوبا

حضر مراسم توقيع الاتفاق رؤساء تشاد وجيبوتى والصومال، إلى جانب رئيسى وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتى، والمبعوث الأمريكى الخاص لدولتى السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.

ويأتى اتفاق جوبا للسلام، اليوم، ليطوى صفحة سنوات طويلة من الحروب والنزاعات امتدت لسنوات طويلة فى مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والتى خلفت الآلاف من الضحايا، علاوة على تشتيت 3 ملايين لاجئ ونازح داخل وخارج البلاد.

ووفقًا لنائب رئيس الحركة الشعبية، تسعى الاتفاقية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية بالسودان من خلال عمليات دمج قوات الحركات المسلحة الواردة فى بند الترتيبات الأمنية، حيث سيتم تبادل الخبراء بين العسكريين القدامى والجدد.

وينهى اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة نزاعًا امتد لأكثر من 17 عاما، حيث نصت بنود الاتفاق على دمج حركات مسلحة فى الجيش السودانى، وتخصيص صندوق لدعم مناطق الجنوب والغرب.

ويقود الوفد السودانى الذى شهد مراسم التوقيع، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بصحبة عدد من المسؤولين فى مجلسى السيادة والوزراء الانتقاليين، إلى جانب ممثلين عن قوى التغيير وشخصيات عامة.