رئيس الغرف السعودية : مقاطعة المنتجات التركية مسؤولية كل مواطن

وفى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم السبت، قال العجلان، إن مقاطعة المنتجات التركية التى تشمل "الاستيراد، أو الاستثمار، أو السياحة تعد مسؤولية كل فرد سعودى، كان تاجرًا أو مستهلكًا" .
وأكد على ضرورة "مقاطعة تلك المنتجات ردًا على العداء المستمر من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا تصريحات للرئيس التركى يهدد فيها دول الخليج، والتى قال فيها إن تلك الدول "لم تكن موجودة فى الماضى، ولن تكون موجودة فى المستقبل".
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