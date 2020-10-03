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رئيس الغرف السعودية : مقاطعة المنتجات التركية مسؤولية كل مواطن

أخبار عربية عبير العدوى 2020-10-03 15:39 تبليغ
رئيس الغرف السعودية : مقاطعة المنتجات التركية مسؤولية كل مواطن
رئيس الغرف السعودية : مقاطعة المنتجات التركية مسؤولية كل مواطن
دعا رئيس الغرف التجارية ورئيس غرفة الرياض ، عجلان العجلان، اليوم السبت، إلى مقاطعة المنتجات التركية بعد تطاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على دول مجلس التعاون الخليجى، ومحاولته إزدراء تاريخهم.

وفى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم السبت، قال العجلان، إن مقاطعة المنتجات التركية التى تشمل "الاستيراد، أو الاستثمار، أو السياحة تعد مسؤولية كل فرد سعودى، كان تاجرًا أو مستهلكًا" .

وأكد على ضرورة "مقاطعة تلك المنتجات ردًا على العداء المستمر من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا تصريحات للرئيس التركى يهدد فيها دول الخليج، والتى قال فيها إن تلك الدول "لم تكن موجودة فى الماضى، ولن تكون موجودة فى المستقبل". 

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