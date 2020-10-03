السودان : لا عودة للحرب .. ولن نحيد عن طريق السلام

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان عبد الفتاح البرهان، إن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، فى جوبا، يمثل يوما عظيما فى مسيرة السودان، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





جاء ذلك خلال كلمة البرهان خلال احتفال التوقيع النهائى على إتفاق السلام الشامل بساحة الحرية، فى جوبا بجنوب السودان، اليوم السبت، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالى على "فيسبوك".

وتابع البرهان: "أدعو الحركات التى لم توقع على اتفاق السلام للانضمام إليه"، مضيفا: "لا عودة للحرب".

وأكد رئيس مجلس السيادة السودانى: "لن نحيد عن طريق السلام وحريصون على تنفيذ كل ما تم التوصل إليه فى اتفاق السلام"، مضيفا: "اتفاق السلام لن يكتمل إلا بانضمام الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحركة تحرير السودان".

وتم التوقيع على اتفاق السلام النهائى بين الحكومة الانتقالية، والحركات المنضوية فى الجبهة الثورية وأبرزها حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان، والحركة الشعبية المتحدة، اليوم السبت.

وشارك فى احتفالات التوقيع النهائى من السودان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء مجلسى السيادة والوزراء.

وتتلخص أبرز بنود الاتفاقية النهائية فى "ملف الترتيبات الأمنية متعلقة بإدماج قوات الحركات المسلحة وغير النظامية تحت لواء جيش وطنى موحد خلال فترة زمنية محددة، وقسمة السلطة فى الحكومة الاتحادية والولائية وتكوين المجلس التشريعى وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا إضافية عقب توقيع اتفاق السلام النهائية".