ارض الله واسعة

تخيل معي لو كان العالم بأسره نسخ متطابقة من بني البشر، بنفس اللون و العرق و الجنس، و بنفس الفكر و المبادئ و المعتقدات ؟ لا شك أن عقلك توقف بمجرد التفكير في الأمر ، و بدى لك مجنونا و مستحيلا … تخيل الآن أننا رغم ذلك ننصاغ عكس هذا الاختلاف الذي جبلت عليه طبيعتنا من الأساس.
يقضي الإنسان حياته بأكملها يهرول خلف أهدافه ، و يحاول نهج نفس الطرق التي اتخذها الآخرون من قبله، ينسى أنه مختلف عنهم تماما ، و أن لا شيء يسمح له في أن يفكر في هذه الطريقة التي تحد من سبله و الفرص التي لا تعد على هذه الأرض.
يختلف الناس في تربيتهم و ثقافتهم و كذا الظروف التي مروا منها ، و هي كلها عوامل متداخلة تتحكم في تنشئتهم و تفكيرهم و في تعاملهم مع الأمور من حولهم، و باختلافهم مع الآخرين من غير المنطقي أبدا أن يبحث الإنسان في الطريق الذي سلكه واحد من هؤلاء و يدخل غماره عن آخره.
على المرء أن يتعلم كيف يختار منهجه الخاص للوصول إلى أهدافه ، فطبعا لا بأس من إطلالة بسيطة على تجارب الآخرين للتعلم من أخطائهم ، لكن هذا لا يسمح أبدا بنسخ التجربة ذاتها و محاولة تطبيقها كما أنزلت، على أرض الواقع… لأنها غالبا ستقضي بصاحبها نحو الفشل ، و إن حدث و أفلح فيها ستنقصها دائما تلك الروح المنفردة التي تميزها.
بخلاصة ، عليك أن تكون أنت المهندس و المصمم لتجربتك الخاصة، و أن توقظ بذلك أفكارك الملهمة من سباتها، لا أن تنتظر الآخر يملي عليك العنوان و الأحداث و الخاتمة. إن الله هو الواسع العليم، وسع من السبل و فرق بين الأرزاق و أوحى لكل شخص بشيء يميزه عن الباقين، و ما على هذا الأخير سوى أن يبحث في داخله عن هذا الشيء و يجعل منه شعلة تدفعه نحو الأمام …
هذه الشعلة أو هذا الطائر الحر الذي يسكن كل واحد منا لا يظهر بمحض الصدفة ، بل علينا أن نسافر في ذواتنا و نفهمها… و نحاول باستمرار خوض تجارب جديدة دون أن نخشى الفشل.
عندما ينهض الإنسان و يسعى في الأرض ، بنية استمداد طاقاته من رب العالمين و من المصدر الذي جاء منه ، ستظهر أمامه الخيارات الكبرى ، و ستتيسر له الأمور لا محالة . في المقابل، عندما يتخذ منهج التبعية فهو يغلق على نفسه و يحد من اتساع أبواب العلم و اليقظة ، و أقصد بالعلم هنا ، تلك المعلومات التي ستظهر أمامه و تسهل عليه الوصول إلى أفضل النتائج بأيسر الطرق.
في الختام ، على الإنسان أن يدرك اختلافه و يتيقن بأن الطرق واسعة و مختلفة ، فما عليه سوى أن يفتح عين قلبه و يكون يقظا دائما.
مشعل اباالودع
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