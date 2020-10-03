وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومى، إنه جرى تسجيل 148 حالة إصابة جديدة و7 حالات وفاة جديدة، فى حين بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 36 ألفا و482 حالة.
وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 25 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الإصابات بالكورونا فى الجزائر إلى 51 ألفا و995 مصابا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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