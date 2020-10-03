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ارتفاع الإصابات بالكورونا فى الجزائر إلى 51 ألفا و995 مصابا

أخبار عربية أ ش أ 2020-10-03 20:13 تبليغ
ارتفاع الإصابات بالكورونا فى الجزائر إلى 51 ألفا و995 مصابا
ارتفاع الإصابات بالكورونا فى الجزائر إلى 51 ألفا و995 مصابا
أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس بالجزائر جمال فورار، اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 51 ألفا و995 مصابا، و1756 حالة وفاة.

وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومى، إنه جرى تسجيل 148 حالة إصابة جديدة و7 حالات وفاة جديدة، فى حين بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 36 ألفا و482 حالة.

وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 25 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجارى.

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