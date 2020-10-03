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العربية : اجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية فى مصر خلال أيام

أخبار عربية محمد بدر 2020-10-03 20:25 تبليغ
العربية : اجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية فى مصر خلال أيام
العربية : اجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية فى مصر خلال أيام

وأوضحت المصادر أن شخصيات ليبية رفيعة، وشخصيات عسكرية ستشارك فى الاجتماعات الليبية فى مصر.

وأوضحت المصادر، أن التحضير للاجتماعات الليبية فى مصر جارٍ، ولم يتم تحديد موعد نهائى. 

 

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