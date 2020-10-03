وبعد نهاية المشاورات ينتظر أن يعقد مؤتمر صحفى يتحدث فيه ممثلين عن الوفدين للتعليق على مجريات المفاوضات.
وكان الوفدان قد باشرا مساء الجمعة، هذه الجولة التى تأتى بعد نحو شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة من 6 إلى 10 سبتمبر الماضى، وأسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولى المناصب السيادية بهدف توحيدها.
وفى البيان الختامى الذى توج أعمال الجولة الأولى، اتفق الطرفان على استمرار الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التى تضمن تنفيذ وتفعيل ما تم التوافق عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تواصل أعمال الجولة الثانية من الحوار الليبى فى المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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