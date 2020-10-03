أخبار عاجلة
حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 15-10-2020 -
الارصاد.. طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 31 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما -
نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كسر ماسورة مياه فى شارع الميرغنى -
إيلى ليلى الأمريكية توقف تطوير علاج كورونا بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة -
مقتل 11 من ميليشيات الحوثى بمحافظة تعز اليمنية -
بالفيديو.. روح فان باستن تظهر في الدوري الأمريكي -
تويتر يجمّد حسابات مزيفة لمناصرين سود لترامب -
الداخلية الكويتية تكشف أسباب الاشتباك بالسجن المركزي -
هذا ما لم تخبرك به أبل عن آيفون 12 الجديد -

تواصل أعمال الجولة الثانية من الحوار الليبى فى المغرب

أخبار عربية محمد بدر 2020-10-03 21:07 تبليغ
تواصل أعمال الجولة الثانية من الحوار الليبى فى المغرب
تواصل أعمال الجولة الثانية من الحوار الليبى فى المغرب
أفادت شبكة "سكاى نيوز" بتواصل أعمال الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبى فى بوزنيقة المغربية، بين وفدى مجلس النواب برئاسة يوسف العقورى، ومجلس الدولة برئاسة فوز العقار.

وبعد نهاية المشاورات ينتظر أن يعقد مؤتمر صحفى يتحدث فيه ممثلين عن الوفدين للتعليق على مجريات المفاوضات.

وكان الوفدان قد باشرا مساء الجمعة، هذه الجولة التى تأتى بعد نحو شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة من 6 إلى 10 سبتمبر الماضى، وأسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولى المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وفى البيان الختامى الذى توج أعمال الجولة الأولى، اتفق الطرفان على استمرار الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التى تضمن تنفيذ وتفعيل ما تم التوافق عليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تواصل أعمال الجولة الثانية من الحوار الليبى فى المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 