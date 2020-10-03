تواصل أعمال الجولة الثانية من الحوار الليبى فى المغرب

أفادت شبكة "سكاى نيوز" بتواصل أعمال الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبى فى بوزنيقة المغربية، بين وفدى مجلس النواب برئاسة يوسف العقورى، ومجلس الدولة برئاسة فوز العقار.





وبعد نهاية المشاورات ينتظر أن يعقد مؤتمر صحفى يتحدث فيه ممثلين عن الوفدين للتعليق على مجريات المفاوضات.

وكان الوفدان قد باشرا مساء الجمعة، هذه الجولة التى تأتى بعد نحو شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة من 6 إلى 10 سبتمبر الماضى، وأسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولى المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وفى البيان الختامى الذى توج أعمال الجولة الأولى، اتفق الطرفان على استمرار الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التى تضمن تنفيذ وتفعيل ما تم التوافق عليه.