المغرب يسجل 2663 إصابة جديدة بكورونا

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2557908 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب فى 2 مارس الماضى.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2293 حالة.

كما تم تسجيل 2643 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 108687.