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لبنان يسجل 1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار عربية أ ش أ 2020-10-03 21:07 تبليغ
لبنان يسجل 1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا
لبنان يسجل 1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1321 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 43480 حالة، ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة، فى بيان لها، إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 398 حالة.

وذكرت الوزارة، أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13445 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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