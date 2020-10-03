لبنان يسجل 1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة، فى بيان لها، إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 398 حالة.

وذكرت الوزارة، أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13445 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.