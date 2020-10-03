الأردن يسجل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أنه تم إجراء 20240 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات 1271021 فحصاً، وسجلت الوزارة أيضا 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 88 حالة، وشفاء 172 حالة جديدة.

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