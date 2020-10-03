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الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين فى مأرب

أخبار عربية محمد بدر 2020-10-03 21:12 تبليغ
الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين فى مأرب
الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين فى مأرب
أعلن الجيش اليمنى التابع للرئيس عبد ربه منصور هادى اليوم السبت، أنه تمكن من استعادة بعض المواقع التى سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية فى محافظة مأرب، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال مصدر عسكرى إن "أبطال الجيش الوطنى والمقاومة تمكنوا من تحرير عدد من المواقع فى جبهة المخدرة غربى مأرب، خلال هجوم خاطف أسفر أيضا عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين".

وأضاف المصدر أن "طيران التحالف استهدف تعزيزات كانت فى طريقها للحوثيين، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية منها تدمير 4 أطقم وعربتين ودبّابة ومصرع جميع من كانوا على متنها".

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