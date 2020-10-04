فيديو .. تونس تقرر حظر التجمعات وتقليص ساعات العمل بسبب كورونا

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المشيشى قوله "تعديل توقيت العمل فى الإدارات والمؤسسات العمومية باعتماد نظام الحصة الواحدة ونظام الفرق، ومنع جميع التجمعات والتظاهرات لما تحمله من مخاطر العدوى بكوفيد-19".

وقال المشيشى فى كلمة أعلن فيها أحدث الإجراءات لمكافحة الفيروس، إن الأرقام المتعلقة بالوضع الوبائى بالبلاد لا تطمئن وتستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكدا على أنه لا مجال للتراخى والتهاون.

وأضاف المشيشى إنه أعطى أوامره لمحافظى تونس بتنفيذ إجراءات عزل عام فى محافظاتهم إذا لزم الأمر، لكنه أشار إلى أنه: "لا مجال للعودة لنظام الحجر الصحى الشامل الذى تم اعتماده سابقا لمواجهة الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا المستجد" على مستوى البلاد بسبب الانهيار الاقتصادى غير المسبوق الناجم عن تلك الإجراءات فى مارس.

وتم اتخاذ القرار وسط مخاوف شديدة من أن المستشفيات فى تونس لن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.