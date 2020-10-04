أخبار عاجلة
حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 15-10-2020 -
الارصاد.. طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 31 -
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما -
نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كسر ماسورة مياه فى شارع الميرغنى -
إيلى ليلى الأمريكية توقف تطوير علاج كورونا بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة -
مقتل 11 من ميليشيات الحوثى بمحافظة تعز اليمنية -
بالفيديو.. روح فان باستن تظهر في الدوري الأمريكي -
تويتر يجمّد حسابات مزيفة لمناصرين سود لترامب -
الداخلية الكويتية تكشف أسباب الاشتباك بالسجن المركزي -
هذا ما لم تخبرك به أبل عن آيفون 12 الجديد -

اشتاقت القلوب .. شؤون الحرمين تنشر صور وصول أول أفواج المعتمرين

أخبار عربية أحمد عاشور 2020-10-04 01:00 تبليغ
اشتاقت القلوب .. شؤون الحرمين تنشر صور وصول أول أفواج المعتمرين
اشتاقت القلوب .. شؤون الحرمين تنشر صور وصول أول أفواج المعتمرين
اشتاقت القلوب .. شؤون الحرمين تنشر صور وصول أول أفواج المعتمرين
اشتاقت القلوب .. شؤون الحرمين تنشر صور وصول أول أفواج المعتمرين

وعلقت قائلة: "طلائع زوار المسجد الحرام يصلون لأداء مناسك العمرة وفق الإجراءات الاحترازية".

وأضافت:" اشتاقت قلوبهم للطواف بالبيت العتيق، واقترب الفرج - بإذن الله - لتفتح أبواب المسجد الحرام  تدريجيًا- لتستقبل المشتاقين".

وصول أول أفواج المعتمرين

وكانت قد أعلنت استئناف العمرة تدريجيا بداية من منتصف الليلة بتوقيت مكة المكرمة.

وصول أول أفواج المعتمرين

وتواصل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من معتمرين وزائرين، كما جندت ما لا يقل عن 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتاقت القلوب .. شؤون الحرمين تنشر صور وصول أول أفواج المعتمرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 