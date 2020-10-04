اشتاقت القلوب .. شؤون الحرمين تنشر صور وصول أول أفواج المعتمرين

وعلقت قائلة: "طلائع زوار المسجد الحرام يصلون لأداء مناسك العمرة وفق الإجراءات الاحترازية". وأضافت:" اشتاقت قلوبهم للطواف بالبيت العتيق، واقترب الفرج - بإذن الله - لتفتح أبواب المسجد الحرام تدريجيًا- لتستقبل المشتاقين". وكانت السعودية قد أعلنت استئناف العمرة تدريجيا بداية من منتصف الليلة بتوقيت مكة المكرمة. وتواصل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من معتمرين وزائرين، كما جندت ما لا يقل عن 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام.

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