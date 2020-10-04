ولى عهد أبوظبى يهنئ السودان بتوقيع اتفاق السلام

وقال آل نهيان، عبر حسابه الرسمى فى تويتر: "خالص التهنئة للسودان الشقيق، بتوقيع اتفاق السلام.. بإذن الله تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من البناء والتعايش والاستقرار.. دولة الإمارات كانت وستظل إلى جانب السودان فى مسيرته نحو التنمية والسلام."

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