العراق : القبض على مسؤول مخابرات داعش الإرهابى ومعاونه فى بغداد

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، قالت وزارة الداخلية فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد فى وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية الذى يعمل بما يسمى مسؤول جهاز الاستخبارات فى ولاية الفلوجة بداعش، والمكنى أبو سالم المولى، وشقيقه الذى يعمل معاونًا له".
وأشار البيان إلى أن "العملية الاستخباراتية كانت بالاشتراك بين مديريتى استخبارات بغداد واستخبارات الشرطة الاتحادية".
وأضاف أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة إلى محافظة بغداد، وتحديدًا منطقة الدورة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".
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