ضيوف الرحمن يواصلون التوافد على المسجد الحرام لأداء العمرة

واصلت وفود الرحمن من المعتمرين فجر اليوم أداء مناسك العمرة بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجياً وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة.

وقامت وزارة الحج و العمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة، برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين وَفْق أعلى معايير الجودة في تقديم الخِدْمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم كامل الخِدْمات بكل سرعة وإتقان، ووفرت النقابة العامة للسيارات مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين في كل من موقف كدي لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الجنوبية والغربية المقابلة لوقف الملك عبدالعزيز، وموقف الششة خلف بن داوود لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.

وجندت الرئاسة لاستقبال المعتمرين جميع أجهزتها متخذة جميع التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم، حيث يجري غسل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يومياً، وتوزيع 300 صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، و900 لتر معقم للأيدي يومياً و 1000 لتر معقم للسجاد و 2500 لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نِقَاط لتوزيع العربات وتجهيز 5000 آلاف عربة يدوية مجانية و 600 عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من 100 مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، وتوزيع 26 ألف عبوة ماء زمزم يومياً لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، و 6 نِقَاط يحصل فيها توزيع عبوات ماء زمزم وَفْق إجراءات وقائية، بحيث تُعقم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويوزعها العاملون بإدارة سقيا زمزم وَفْق الضوابط والتعليمات الصحية.

وقامت الرئاسة بغسيل وتعقيم جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته، خلال 15 دقيقة بعد خروج الفوج الأول من المعتمرين لاستقبال الوفد الثاني من المعتمرين، حيث شارك بعمليات الغسل والتعقيم أكثر من 400 عامل، بعد أن غادر معتمرو الوفد الأول البيت العتيق بعد أداءهم لمناسك العمرة .

من جانبهم وصف المعتمرون الذين أدوا مناسك العمرة لهذا اليوم، بعد تسجيلهم في تطبيق "اعتمرنا" من مُختلف الجنسيّات بالقرار الحكيم والمُبارك لتحقيق المقاصد الشرعية، مشيدين بالدور الكبير الذي تواصل المملكة تقديمه لضيوف الرحمن من خلال هذه الموافقة الكريمة للحفاظ على صحّة قاصدي بيت الله الحرام، والتي تؤكّد حرص حكومة القيادة الرشيدة على كل قرار يصب في صالح الأمة الإسلاميّة للحد من تفشّي فيروس كورونا.