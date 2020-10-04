الصومال : إصابة 5 مدنيين فى هجوم بقنبلة وسط كسمايو

وقالت مصادر أمنية صومالية، إن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة على تجمع للمدنيين فى مدينة كسمايو التابعة لمحافظة جوبا السفلى، بولاية جوبلاند.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتسن للسلطات الأمنية تحديد هوية منفذى الهجوم حتى الآن، فيما أكدت سكان المنطقة أن القوات الأمنية شنت حملة واسعة فى حى كوبا بمدينة كسمايو بعد الهجوم، لمطاردة المشتبه بهم، وأن القوات أوقفت عددًا من الشباب بعد مداهمات واسعة.

كما أفادت تقارير صحفية بأن القوات الأمنية أطلقت رصاص كثيف فى عدة اتجاهات بعد الهجوم المسلح، وأثناء تنفيذها المداهمات، دون إشارة إلى وقوع ضحايا حتى الآن.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما تشير أصابع الاتهام إلى حركة الشباب المتطرفة التى تصعد هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والقوات الصومالية والإفريقية فى الصومال خلال الأسابيع الأخيرة.