الصحة : تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 336387 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4875 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 511 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 321485 حالة، لافتة إلى أن هناك 10027 حالة نشطة حالياً، من بينها 955 حالة حرجة.