فيديوجراف.. عودة أفواج المعتمرين إلى السعودية وسط إجراءات احترازية مشددة

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، على تطبيق المملكة لأعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتة إلى أنه تم تجنيد ما لا يقل عن 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة فى المسجد الحرام.

وكان من بين الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الهيئة السعودية، غسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا قبل أفواج العمرة وبعدها، وكذلك غسل دورات المياه 6 مرات يوميًا وتعقيم سجاد المسجد الحرام على مدار الساعة، وتعقيم أحواض نوافير ماء زمزم والعربات وتغيير الحافظات والكاسات المستعملة دوريًا.

إضافة إلى ذلك، عملت المملكة خلال استعدادتها لعودة المعتمرين على تركيب أجهزة تعقيم للسلالم الكهربائية وأجهزة تعقيم الأيدى بمداخل المسجد الحرام، وتعقيم أنظمة التكييف بالأشعة فوق البنفسجية وتنظيف فلاتر الهواء 9 مرات يوميًا، وتعطير المسجد الحرام وأروقته وتطييبهما على مدار الساعة، علاوة على وضع كاميرات حرارية مطورة لتسجيل ارتفاع درجة حرارة أى من الزوار.