الجيش اللبنانى يحبط تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى قبرص

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المصدر اللبنانى إن دورية تابعة لبحرية الجيش اللبنانى رصدت قارب صيد فى عرض البحر قبالة شاطئ "المنية" بشمال لبنان، فاعترضت المركب الذى كان ركابه يرتدون سترات النجاة، وأوقف على متنه 25 شخصًا من الجنسيتين اللبنانية والسورية، بينهم أطفال ونساء.

وكان الجيش اللبنانى أحبط، يوم الجمعة، عملية تهريب أربعة أشخاص إلى قبرص.

وتنشط شبكات تهريب الأشخاص عبر البحر فى شمال لبنان المقابل للشواطئ القبرصية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار للشخص الواحد.

وأحبط الجيش اللبنانى فى السنوات الأخيرة العديد من عمليات تهريب الأشخاص من ساحل لبنان الشمالى، كما ألقى القبض على أفراد عدة شبكات تقوم بعمليات التهريب باتجاه قبرص.