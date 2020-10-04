وقال المتحدث الرسمى للوزارة محمد العبدالعالى فى تصريح صحفى، إن مستويات الحالات الحرجة لازالت تسجل دون مستوى ألف حالة، وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل مزيد من مستويات الانخفاض لها بمستوى 7،6 % تقريبا عن آخر تسجيل لها.
وأشار إلى أن عدد حالات الشفاء فى المملكة بلغ 321 ألفا و485 حالة بإضافة 511 حالة شفاء جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 4875 حالة، بإضافة 25 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالى الفحوصات فى المملكة 6678019 فحصاً مخبريًا دقيقًا، بإضافة 39340 فحصاً مخبريًا جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية تسجل 390 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.