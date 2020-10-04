السعودية.. 390 إصابة بكورونا و25 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 390 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما كشفت الوزارة، في بيان نشر عبر صفحتها في "تويتر"، عن تسجيل 25 حالة وفاة بين المصابين بكورونا خلال المدة نفسها، ليرتفع عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 4875.

وذكرت الوزارة أن 511 حالة تعافت من مرض "كوفيد-19" الناتج عن الفيروس، منذ يوم السبت، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المتعافية 321485.

وجاء في البيان أن هناك في المملكة 10027 حالة نشطة لمرض "كوفيد-19"، بينها 955 حالة حرجة.