الأردن يسجل 13 حالة وفاة و891 إصابة بكورونا

وقال وزير الصحة الأردنى سعد جابر في مؤتمر صحفى، إن الإصابات توزعت ما بين 606 في العاصمة عمّان، و19 في الكرك، و46 في البلقاء، و130 في الزرقاء، و5 في معان، و4 في عجلون، و18 في مأدبا، و4 في المفرق و13 في جرش، و24 في إربد، و1 في العقبة، و19 في الطفيلة، فيما تسجيل حالتى إصابة خارجيتين، في حين تم تسجيل 139 حالة شفاء.

وفيما يتعلق بالوفيات، أوضح جابر أنها لكبار في السنّ أو مرضى بأمراض مزمنة، فيما تم تسجيل وفاة لأربعينى يعانى من أورام، وأخرى لشاب عشرينى يعانى من إلتهاب السحايا ووصل في حالة حرجة للمستشفى.

وأكد جابر، أن وزارة الصحة الأردنية قامت خلال الشهور الست الماضية بتحسين النظام الصحى ليكون قادراً على استقبال الحالات.