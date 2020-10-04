يعد الدليل الأول في الوطن العربي.. إصدار كتاب يكشف اسرار بيع الذهب والمجوهرات

أصدر المهتم بتوعية المستهلك والصحافي الاقتصادي/ ظافر الدوسري كتاب بعنوان “اكتشف أسرار بيع الذهب والمجوهرات” الذي يعد الدليل الأول في الوطن العربي لسد ثغرة في عالم الاقتصاد وحاجة لتوعية المستهلك.

وقال المؤلف: إن الذهب والأحجار الكريمة وبيوعها وتجارتها تكتنفها الضبابية وتفاصيل هائلة، ومهارات مهنية، وأسرار كثيرة، يندر أن تجدها موثّقة في كتاب أو منشورات توعوية قدمتها ذات العلاقة, ولا يعرف الكثير عن هذه الأسرار إلا الصاغة والتجار وأصحاب المحلات والبائعون, مشيراً إلى أن المكتبة العربية عانت من شح الكتب المعرفية في مجال الذهب و المجوهرات, فجاء اصدار هذا الكتاب التطبيقي مع تبسّيط بعض المعلومات المعقدة وفك طلاسمها، وتقديمها بطريقة يستطيع أن يفهمها أكبر شريحة من المجتمع.

وأوضح الدوسري بأن الكتاب ركّز على المرأة العادية في مجال البيع والشراء، ولمن يرغب الادخار والاستثمار في هذه المعادن الثمينة والاحجار الكريمة وفئة الشباب الذين يريدون اللحاق بركب الناجحين كموظفين، بالإضافة إلى توعية عامة المجتمع بما يواكب نهضة بلادنا الاقتصادية خصوصاً مع رؤية 2030 في مجال المعادن الثمينة.

وقد تناول الكتاب عدة مواضيع تهم المستهلك في سبعة محاور مهنية وتوعوية في لوائح المعادن الثمينة والاحجار الكريمة في وزارة التجارة.

وأشار المؤلف بأن الكتاب في متوفر في مكتبة جرير والمكتبة الوطنية الجديدة وكذلك في متجر عالم الذهب بمنصة سلة على الرابط ادناه :

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