لأول مرة منذ 40 عاماً .. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية سفينة حربية إلى اليونان، اليوم الأحد، وذلك لأول مرة منذ 40 عامًا، حسبما أفادت شبكة “العربية” الإخبارية.

وتواجه اليونان تصعيدًا تركيًا فى منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالنفط والغاز، حيث تسعى أنقرة للاستيلاء على أجزاء من الجرف القارى الخاص بدولتى قبرص واليونان، طمعًا فى ثروات المنطقة.