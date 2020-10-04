ثنائية فينيسيوس وبنزيما تقود الريال لصدارة الليجا

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-0)، على ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

وسجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 16، وكريم بنزيما في الدقيقة (90+5).

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

ودفع زيدان بناتشو فيرنانديز في مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة كارفاخال وأودريوزولا.

وظهر أسينسيو في التشكيلة الأساسية كجناح أيمن، حيث عاد زيزو للاعتماد على طريقة (4-3-3).