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حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-0)، على ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الليجا.
وسجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 16، وكريم بنزيما في الدقيقة (90+5).
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.
ودفع زيدان بناتشو فيرنانديز في مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة كارفاخال وأودريوزولا.
وظهر أسينسيو في التشكيلة الأساسية كجناح أيمن، حيث عاد زيزو للاعتماد على طريقة (4-3-3).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثنائية فينيسيوس وبنزيما تقود الريال لصدارة الليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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