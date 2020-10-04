«شؤون الحرمين» تؤكد على أهمية التزام المعتمرين بالإجراءات الوقائية

أكدت رئاسة شؤون الحرمين على أهمية التزام المعتمرين بالإجراءات الوقائية حرصاً على صحتهم وسلامتهم. حيث قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة شؤون الحرمين الشريفين عبر حسابه الرئاسة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد “نؤكد على المعتمرين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعاون مع العاملين في المسجد الحرام حرصاً على صحتهم وسلامتهم”. اظهر المزيد

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