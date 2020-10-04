الإعلام الأمنى العراقى : ضبط مخزن للأسلحة فى الأنبار

وقالت الخلية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الأنبار تمكنت من العثور على مخبأ للأسلحة جنوب قضاء الرطبة، وقد احتوى على "حاوية" مدفونة تحت الأرض بداخلها خمسة صواريخ نوع كاتيوشا و8 قواعد صواريخ محلية الصنع قنابل هاون عيار 80 ملم ورمانتين هجوميتين" .
وأضافت أنه "تم تفجير المخبأ من قبل مفرزة كتيبة هندسة الفرقة الأولى"، مؤكدة أن "قوة محمولة جوا وأخرى ميدانيا تمكنت من تدمير عجلتين لعصابات داعش الإرهابية فى عمق الصحراء".
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