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المغرب : تسجيل 2044 إصابة جديدة بكورونا

أخبار عربية أ ش أ 2020-10-04 23:29 تبليغ
المغرب : تسجيل 2044 إصابة جديدة بكورونا
المغرب : تسجيل 2044 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2044 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى البلاد إلى 133272 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية، فى بيان اليوم الأحد، أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 2577931 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب يوم 2 مارس الماضى.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل إجمالى عدد الوفيات فى المغرب إلى 2330 حالة، فى حين تم تسجيل 2349 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 111036 حالة.

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