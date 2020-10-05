الجزائر تتخذ إجراءات إضافية لتخفيف قيود كورونا

وأضافت الحكومة فى بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه بموجب الإجراءات الجديدة سيتم إعادة فتح المدارس فى 21 أكتوبر والجامعات فى 22 نوفمبر. وخففت الجزائر القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وشمل ذلك استئناف خدمات النقل العام وإعادة فتح بعض الشركات والمساجد وأماكن الترفيه.

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