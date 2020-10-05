الوزراء الجزائرى يقرر استئناف الطيران الداخلى ويحدد مواعيد بدء الدراسة

وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم الأحد إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا مساء اليوم برئاسة الرئيس تبون، حيث قرر إعادة فتح المطارات الداخلية المغلقة، وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوى الداخلى، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة، إعادة النظر فى طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج.

وأضاف أنه تقرر تحضير أرضية لمطار محورى للجزائر بتمنغاست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الافريقية، واستغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، خاصة نحو الأمريكيتين وإفريقيا.

وبالنسبة لبدء العام الدراسى الجديد قرر مجلس الوزراء الجزائرى بدء الدراسة بالنسبة للمرحلة الابتدائية فى 21 أكتوبر الجارى، ويوم 4 نوفمبر المقبل للمرحلتين المتوسط (الإعدادى) والثانوى، على أن تبدأ الدراسة فى الجامعات يوم 22 نوفمبر المقبل، مع مراعاة إعادة تنظيم مدن الإقامة وتفادى الزحام، خاصة فى المدرجات نظرا للوضعية الصحية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.

وأكد مجلس الوزراء الجزائرى ضرورة الاحترام الصارم لشروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحى تحسبا لبدء الدراسة مراعاة لصحة التلاميذ باعتبارها صلب الاهتمام والأولويات، وتطهير المؤسسات الدراسة لمدة 72 ساعة قبل الدخول مع ضرورة ارتداء الكمامات بالنسبة للأطوار الثانوية.

كما وافق مجلس الوزراء على المشروع التمهيدى لقانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لعام 2021 بهدف بعث الاقتصاد الوطنى وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادى، مشددا على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز فى قانون المالية 2021، تراعى التوازنات المالية الكبرى.

ووجه الرئيس تبون بتجنب فرض الضرائب التى ليس لها تأثير على حجم الميزانية، والاستمرار فى تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا على فرص العمل، ومراقبة الدعم الموجه للقطاع الزراعى خاصة فى عمليات الاستصلاح الكبرى.

كما أمر الرئيس الجزائرى ضرورة إيجاد الإطار القانونى المُلائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا فى الدولة وتشديد أقصى العقوبات على ممارسى هذا النوع من الاحتيال الذى أوقع ضحايا حتى بين القيادات العليا بالدولة، مع إقرار إعفاءات ضريبية تصل إلى خمس سنوات للمؤسسات الناشئة.

وقرر الرئيس تبون تشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية خاصة فى مجال صناعة الهواتف النقّالة لدفع نسب الإدماج الوطنى فى الإنتاج.