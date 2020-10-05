الخطوط الإماراتية توسع شبكتها فى أوروبا إلى 31 وجهة

وقالت طيران الإمارات، إن إضافة تلك الوجهات الخمس يوسع شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 99 وجهة. وأوضحت طيران الإمارات، استئناف الرحلات إلى بودابست فى 21 أكتوبر الجارى، وإلى بولونيا ودوسلدورف وهامبورج فى أول نوفمبر وإلى ليون فى 4 نوفمبر.

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