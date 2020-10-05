وحسب المعطيات التى نشرتها وزارة الصحة السورية، ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 205 حالات، بينما بلغ عدد حالات التعافى من الفيروس 1155 حالة، بعد الإعلان عن شفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وتشير إحصاءات الوزارة لتوزع الإصابات إلى أن معظم إصابات اليوم تم تسجيلها فى حلب بواقع 17 إصابة، تلتها دمشق بـ 10 إصابات و4 فى اللاذقية، وإصابتين فى كل من: حمص وحماة والقنيطرة، والأخيرة هى التى تم تسجيل حالة الوفاة فيها اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع إصابات كورونا فى سوريا إلى 4366 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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