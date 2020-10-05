الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بـ الضفة الغربية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن نادى الأسير قوله، "إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 3 فلسطينيين من جنين، كما اعتقلت مواطنين اثنين من بيت فجار، ومواطنا من نابلس".

وفى الخليل، اعتقل الاحتلال الإسرائيلى فلسطينيا على الطريق الألفافى "60" عرب بين عينون، كما اعتقل مواطنين اثنين بعد مداهمة منزليهما فى بلدة العيساوية.

وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، يوميًا، حملات مداهمة واعتقال تطال عشرات الشبان الفلسطينيين فى مختلف المناطق الفلسطينية بحجج وذرائع مختلفة.

وحسب المصادر الفلسطينية الرسمية فإنه يوجد فى السجون الإسرائيلية نحو 6500 من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.