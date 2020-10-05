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عاجل.. سقوط صاروخين فى بغداد دون إصابات

أخبار عربية بسنت فاروق 2020-10-05 10:04 تبليغ
عاجل.. سقوط صاروخين فى بغداد دون إصابات
عاجل.. سقوط صاروخين فى بغداد دون إصابات

وقبل شهرين وقعت انفجارات بقاعدة سبايكر فى محافظة صلاح الدين، وأشارت "سكاى نيوز"، إلى أن مصادرها تتحدث عن هجوم صاروخى.

كما سقطت 3 صواريخ، على قاعدة التاجى الجوية التى تشغلها القوات الأمريكية فى بغداد عاصمة العراق.

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